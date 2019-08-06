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Курс доллара понизился до 65,29 рубля

06.08.2019 13:57
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Курс доллара понизился до 65,29 рубля

Сегодня официальный курс доллара понизился на 24 копейки, достигнув отметки 65,29 рубля. Об этом свидетельствует информация на момент открытия торгов Московской биржи.

Курс евро к рублю, по сведениям Мосбиржи, тоже стал меньше, но на 7 копеек, составив 73,29 рубля.

Индекс Московской биржи повысился на 0,51%, достигнув отметки 2662,61 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,14%, составив 1284,12 пункта, пишет ТАСС.

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Курс доллара повысился до 65,32 рубля
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