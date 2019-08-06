Генсек НАТО заявил, что присоединение Крыма к России – это результат конкуренции великих держав

Южная часть РФ не дает покоя Вашингтону, представители которого периодически делают заявления. В этот раз речь идет о том, что факт присоединения Крымского полуострова к Российской Федерации – это последствия, которые проявились в результате усиления конкуренции между великими державами. Как передает РБК, с таким заявлением, находясь в Новой Зеландии, выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Заявление соответствующего содержания приводится и на официальном сайте альянса.

Столтенберг пояснил, что сегодня странам НАТО все чаще приходится сталкиваться с глобальными проблемами, чем с региональными. Одна из которых и представляет собой те самые «соревнования великих держав». Одним из итогов этой тенденции, по словам генсека, и стала «незаконная аннексия Крыма».