В России может появиться новый способ получения зарплаты

Заместитель председателя правления Альфа-Банка Владимир Сенин рассказал о проекте банка, согласно которому россияне смогут получать заработную плату через Систему быстрых платежей (СБП).

Согласно данному проекту, работник сможет привязать свою банковскую карту МИР, выпущенную выбранным банком, к своему номеру телефона через Систему быстрых платежей. Работодатель же будет перечислять заработную плату оператору платежной системы МИР НСПК, при этом не зная, в каком банке у сотрудника открыт расчетный счет, пишет Российская газета.

По словам Сенина, это поможет избавить работников от зарплатного рабства, и исключит влияние работодателя на выбор банка сотрудником. Работник же сможет получать все возможные льготы и скидки по специальным предложениям того банка, который ему больше всего подходит.