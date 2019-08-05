Гуси прогнали аллигатора с поля для гольфа

Интересно, что должен был чувствовать этот аллигатор, «маршируя» по огромному полю для гольфа, когда вслед за ним увязалась стая гусей.

В округе Палм-Бич (штат Флорида, США) один из игроков в гольф запечатлел довольно любопытную сцену, как разгневанные гуси дружно прогоняли с поля аллигатора. Свое преследование они сопровождали громкими криками. По всей видимости, аллигатор попытался напасть на птенцов, и гуси отважно защищали свое потомство. Аллигатор, вероятно, решил не связываться с воинственными птицами и предпочел ретироваться.



На этот раз сила действительно заключалась в количестве, так как огромная рептилия даже не пыталась отпугнуть гусей и медленно удалилась от разъяренных птиц, пишет boredpanda.com.