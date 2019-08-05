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Резко сократился объем поставок российского угля на Украину

05.08.2019 11:02
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Резко сократился объем поставок российского угля на Украину

На 85% резко сократился объем поставок российского угля на Украину. Как пишет «Коммерсант», соответствующая информация поступила от Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. Как уточняется, еще в январе-мае экспорт угля рос, но уже в начале лета он резко пошел на спад: 750 тысяч тонн в сравнении с прошлым годом, до 129,3 тысячи тонн. Всего за шестимесячный период произошло сокращение угольных поставок на 11,1% (556 тыс. тонн) до уровня 4,9 миллиона тонн.

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