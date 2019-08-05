В России продолжает гореть 2,3 миллиона гектаров леса. Как передает РИА Новости со ссылкой на информацию, опубликованную на официальном сайте Авиалесоохраны, речь идет о труднодоступных лесных районах, на которых зафиксировано около 270 возгораний.

Сообщается, что в этих местах тушение было прекращено после соответствующего решения региональных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Если говорить о конкретных регионах, то в Якутии зафиксировано 89 пожаров площадью 918 501 гектар, в Красноярском крае – 50 пожаров на территории более 783 094 гектара. Что касается Иркутской области, то здесь зафиксировано 60 пожаров площадью 523 087 гектаров.