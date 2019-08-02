Захарова прокомментировала новые санкции США в отношении России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новые санкционные ограничения, ранее введенные США в отношении России из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Захарова отметила, что новые санкции, в основном, дублируют те, которые уже введены в отношении нашей страны. При этом политик подчеркнула, что США стремятся использовать надуманные поводы, такие, как прошлогоднее отравление Скрипалей, для того, чтобы обострить отношения с Россией.

Захарова напомнила, что данные санкционные ограничения станут уже 72 с 2011 года отметив бесполезность их введения. Представитель МИД подчеркнула, что вводя все эти неработающие санкции, США только демонстрируют всему мировому сообществу свое бессилие в данном вопросе, пишет RT.