ЕК предлагает России и Украине заключить контракт на транзит газа на 10 лет

Согласно данным, полученным от дипломатического источника в Брюсселе, который знаком с ситуацией, Европейская комиссия собирается предложить России и Украине заключить контракт на транзит российского газа через украинскую территорию сроком на 10 лет. Данное предложение будет сделано на заседании министров России, Украины и ЕС, которое состоится в Брюсселе 16 сентября.

Известно, что от российской стороны в трехсторонних переговорах примет участие министр энергетики России Александр Новак, от ЕС будет участвовать заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, а вот делегат от Украины еще не определен, пишет ТАСС.