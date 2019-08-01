Фотограф запечатлел момент как кит едва не проглотил морского льва

Группа морских львов в бухте Монтерей (англ. Monterey Bay) в штате Калифорния, преследовала рыбу вместе с горбатыми китами, как вдруг охота приняла весьма неожиданный поворот. Когда кит вынырнул из глубины, чтобы захватить рыбу у поверхности, он едва не проглотил морского льва.

Этот момент был запечатлен фотографом дикой природы Чейзом Деккером, который наблюдал за китами в лодке. Потрясающий снимок Деккер разместил на своей страничке в Facebook.

Тем не менее, морской лев успел прыгнуть в море ​​и избежал ужасной участи. Деккер сообщил в Facebook, что на 100% уверен в том, что морской лев сбежал, потому что кит держал рот широко открытым, когда погружался обратно в море.

На самом деле горбатому киту было бы физически сложно проглотить нечто такое же большое, как морской лев, который может весить до 453 кг. По информации National Geographic, горло горбатого кита имеет ширину всего в несколько дюймов и может растягиваться до не более 15 дюймов (38.1см) в диаметре.