Климатологи рассказали о погоде в августе

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, какая погода ожидает жителей Московского региона в августе. Так, согласно прогнозам климатологов, в августе не стоит ожидать температурных сюрпризов. Август будет наиболее стабильным из летних месяцев.

Ожидается, что в первых числах месяца погода будет оставаться холодной, дневная температура воздуха составит порядка 14 градусов тепла, а ночью температура будет опускаться до +10 градусов. Тем не менее, начиная со второй недели августа температура воздуха днем будет прогреваться до 23 градусов тепла.

Отмечается, что климатическая температурная норма в Московском регионе составляет около 18-18,5 градуса тепла днем, а ночью – 12-13 градусов. Семенов прогнозирует, что в августе температура воздуха в Московском регионе будет соответствовать климатической норме, а вероятность возникновения штормов и шквалистых ветров оставаться минимальной, пишет Москва24.