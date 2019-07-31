Росстат определил средний размер пенсий в июне

В главном докладе Росстата сказано, что средний размер пенсии равен 14 тысяч 168 рублей и повысился на 6,2% по сравнению с 2018 годом.

Подводя итоги прошедшего полугодия 2019 года, Росстат выяснил, что средний показатель пенсионных выплат равен 30,5% от среднего уровня заработной платы в РФ. Размер пенсии составляет 14 тысяч 135 рублей.

Фактический размер пенсии в стране с учетом инфляции по итогам первого полугодия 2019 года, подсчитал Росстат, повысился на 0,8% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, передает РИА Новости.