В Самаре из-за неисправного двигателя экстренную посадку совершил самолет SSJ100

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший поет по рейсу «Краснодар – Тюмень», был вынужден совершить экстренное приземление. Как передает РИА Новости, эта информация поступила от Куйбышевской транспортной прокуратуры. Уточняется, что это произошло в 03:01 по местному времени 31 июля в аэропорту Курумоч. Пострадавших нет. Всего на борту находилось 97 пассажиров. Как стало известно позднее, экстренные меры пришлось принимать из-за неисправности двигателя.

По словам источника агентства, это был самолет SSJ-95B-100 АК «Азимут».

Это не первый случай, когда речь идет о технических проблемах самолета SSJ100.