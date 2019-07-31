Американский суд закрыл дело по иску демократов к России

В Штатах суд принял решение о закрытии дела, в ходе которого представители Демократической партии выступали с обвинениями в адрес властей России, ГРУ и штаба действующего президента страны Дональда Трампа. Как передает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы, их пытались обвинить во взломе партийных серверов в ходе выборов 2016 года.

После того, как суд рассмотрел все материалы, был сделан вывод: аргументы, которыми апеллировали истцы, не имеют никакой ценности и юридического веса. В итоге, жалобу демократов было решено отклонить, а дело закрыть. Комментируя это решение, Дональд Трамп написал в своем микроблоге Twitter, что «охота на ведьм подходит к концу».