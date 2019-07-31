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Россияне стали реже оставлять завещания, выяснили нотариусы

31.07.2019 09:07
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Россияне стали реже оставлять завещания, выяснили нотариусы

Количество граждан России, которые решаются оформить завещания, резко сократилось, пишет RT со ссылкой на информацию, полученную от представителей Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Сообщается, что за прошлый год наши соотечественники оформили 533,5 тысяч завещаний – этот показатель на 12,5% меньше, чем, например, в 2014 году. Что касается этого года, то за первое полугодие россиянами было оформлено всего 251,1 тыс. завещаний.

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