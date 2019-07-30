В лесах Мадагаскара обитает очень необычный вид гекконов. Обнаружить их довольно трудно, поскольку своим внешним видом они напоминают сухие листья.

У некоторых гекконов большие красные глаза, за что их и назвали «фантастическими» или «сатанинскими» (лат. Uroplatus phantasticus). Их относят к роду Плоскохвостых гекконов (лат. Uroplatus в переводе с древнегреческого – «Oura» – «хвост», и «Platys», означает «плоский»), включающий в себя 17 видов. Сатанинский геккон – эндемик Мадагаскара, он обитает в северной и центральной части данного острова.

Фантастический листохвостый геккон – самый маленький представитель своего рода. Взрослые особи достигают в длину 9 см, большую часть которой занимает хвост, который похож на опавший лист. Этот малыш может быть оранжевым, бурым, желтым, красным, но, вне зависимости от цвета, в его окраске всегда присутствуют оттенки коричневого.

У самцов на хвосте имеются выемки и неровности, благодаря чему он делается похожим на гниющий лист. По спине животного проходит рисунок, который напоминает листовые прожилки.

Плоскохвостые гекконы ведут ночной образ жизни. Благодаря большим глазам они прекрасно видят в темноте и даже могут различать цвета. Особи могут хорошо маскироваться. Животные способны имитировать опавшую и даже подгнившую листву, кору дерева, песок, мох.

Над глазами геккона имеются небольшие выросты, которые не только придают ему устрашающий вид, но и защищают глаза рептилии от солнечных лучей. У гекконов нет век, только прозрачное покрытие над глазами и потому они используют свои длинные подвижные языки, чтобы вытереть пыль или мелкие частички, попадающие в глаза.

Живут эти гекконы в сырых слабо освещенных местах. В дневное время они прячутся среди опавшей листвы либо на невысоких кустарниках. Геккон может в течение нескольких часов просидеть неподвижно, изображая из себя опавший лист. Он питается разнообразными насекомыми соответствующего размера, включая сверчков и моль.

Размножение начинается в начале сезона дождей, самки откладывают 2 сферических яйца на землю под опавшие листья либо на мертвые листья растений. Яйца очень маленькие, их размер составляет не более горошины. Спустя несколько месяцев на свет появляются молодые геккончики. Они настолько малы, что могут уместиться на 10 копеечной монете.

Впервые данный вид гекконов был описан бельгийским - британским зоологом Джорджом Альбертом Буленджером в 1888 г.

Незаконный отлов листохвостых гекконов, а также постоянное уничтожение их естественной среды обитания (вырубка лесов) привели к тому, что эти необычные животные относятся к находящимся под угрозой исчезновения видам.