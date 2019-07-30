Препараты от изжоги могут вызвать аллергию

Согласно новому исследованию, женщины и пожилые люди, принимающие препараты, снижающие кислотность, чаще нуждались в лекарствах от аллергии.

Существует множество препаратов для лечения пищеварительных проблем, вызванных изжогой или язвой желудка. Но решение одной проблемы со здоровьем может быть причиной другой.

Новое исследование ученых из Австрии показало, что люди, которые используют лекарства, подавляющие желудочную кислоту, почти в два раза чаще нуждаются в лекарствах для контроля симптомов аллергии. А люди старше 60 лет, которые использовали эти препараты, более чем в пять раз чаще нуждались в лекарствах от аллергии.

«Многие люди жалуются на желудок, и многие люди принимают лекарства от изжоги. Чем дольше лечение этими лекарствами, тем выше риск развития аллергии», - говорит старший автор исследования доктор Эрика Йенсен-Яролим, клинический иммунолог из Медицинский университет Вены.

Как эти два условия могут быть связаны? Как правило, кислая среда в желудке помогает расщеплять пищевые белки, которые могут вызывать аллергию. Но если вы принимаете препараты, подавляющие кислоту, пища, которую вы едите, не разбивается на достаточно маленькие кусочки. При этом аллергены направляются в кишечник, где они могут вызвать аллергическую реакцию и воспаление.

Последствия этого исследования могут быть далеко идущими. По данным Американского колледжа гастроэнтерологии (ACG), более 60 миллионов американцев имели изжогу хотя бы раз в прошлом месяце, пишет UPI.

Изжога, или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), возникает, когда желудочная кислота попадает обратно в пищевод. Симптомы включают чувство жжения за грудиной, которое может подняться до шеи. Некоторые люди замечают горький привкус желчи в горле.