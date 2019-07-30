Больше половины россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года

Согласно данным, полученным в результате проведенного «Левада-центром» опроса, более половины граждан России хотели бы видеть действующего главу государства Владимира Путина на посту президента после того, как в 2024 году закончится его четвертый срок. Так ответили 54% участников опроса.

Тем не менее порядка 38% респондентов выразили нежелание видеть Путина президентом после того, как закончатся срок его полномочий, пишет Коммерсант.

Напоминаем, что согласно Конституции РФ, Владимир Путин не может больше занимать пост президента страны, так как он был президентом четыре срока.