Счетная палата ожидает рост ВВП в июле не более 1% в годовом выражении

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Twitter опубликовал свой прогноз роста ВВП России в июле. Так, по его мнению, рост российской экономики в июле не покажет более 1% в годовом выражении.

При этом Международный валютный фонд прогнозирует рост этого показателя на уровне 1,2%, а Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) на уровне 0,9%.

Вместе с тем, эксперты Министерства экономического развития сделали прогноз годового роста ВВП России. Так, по оценкам ведомства, по итогам 2019 года экономика России покажет рост в 1,3%. А Банк России прогнозирует рост ВВП России в 2019 году на 1-1,5%, пишет ТАСС.