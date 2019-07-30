Премьер Медведев утвердил список опасных пород собак

Главой кабмина Дмитрием Медведевым был утвержден перечень потенциально опасных пород собак, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, обнародованную на официальном сайте правительства. В списке обозначены следующие породы собак: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, и так далее. В перечне также обозначены их метисы, чья генетика, как поясняется, хранит качества агрессии и силы.

Сообщается, что перечень формировался при рекомендациях экспертов Союза общественных кинологических организаций. С первого января 2020 года выгул собак обозначенных пород без намордника и поводка строго запрещен.