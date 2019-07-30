Сенаторы США хотят прописать в военном бюджете антироссийские санкции

Сенаторы США Марко Рубио и Крис ван Холлен выступили с предложением внести в военный бюджет страны пункт о возможном введении антироссийских санкций. Как передает РИА Новости со ссылкой на замысел авторов документа, это может произойти из-за новых «вмешательств в выборы» со стороны Москвы. Новые ограничения в случае их введения могут касаться энергетического, банковского, а также российского оборонного сектора. Политики считают, что санкции окажут больший эффект, если в России будут знать о них заранее.