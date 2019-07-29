В команде Зеленского нашли "способ" возвращения Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич нашел способ возвращения Крымского полуострова в состав Украины. Об этом он заявил в интервью изданию "Сегодня.ua". По его словам, к проблеме Крыма необходимо подключить мировое сообщество и организовать площадку, по примеру "нормандского" и "минского" форматов, на которой можно было бы обсуждать существующие проблемы интеграции Крымского полуострова.

При этом Кориневич отметил несовершенство обоих форматов, но подчеркнул, что их наличие позволяет вести диалог, к которому в рамках Крымского вопроса предложил присоединить Турцию и США. По его мнению, подобная инициатива может стать началом возвращения Крыма в состав Украины, пишет РИА Новости.