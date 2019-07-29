Ученые полагают, что Луна старше, чем считалось ранее

Новое исследование, проведенное учеными в Институте геологии и минералогии Кельнского университета, ограничило возраст Луны примерно до 50 миллионов лет после образования Солнечной системы. После образования Солнечной системы 4,56 миллиарда лет назад Луна образовалась примерно 4,51 миллиарда лет назад. Таким образом, новое исследование установило, что Луна значительно старше, чем считалось ранее - более ранние исследования показали, что Луна сформировалась приблизительно через 150 миллионов лет после образования Солнечной системы. Чтобы достичь этих результатов, ученые проанализировали химический состав разнообразных образцов, собранных во время миссий Аполлон, пишет phys.org.

21 июля 1969 года человечество сделало первые шаги на другом небесном теле. За несколько часов на поверхности Луны экипаж «Аполлона-11» собрал и доставил на Землю 21,55 кг образцов. Почти ровно через 50 лет эти образцы все еще рассказывают нам о ключевых событиях ранней Солнечной системы и истории системы Земля-Луна. Определение возраста Луны также важно, чтобы понять, как и в какое время Земля сформировалась и как она развивалась в самом начале Солнечной системы.

Это исследование фокусируется на химических подписях различных типов лунных образцов, собранных различными миссиями Аполлона.

«Сравнивая относительное количество различных элементов в породах, образовавшихся в разное время, можно узнать, как каждый образец связан с внутренним пространством Луны и затвердеванием магматического океана», - говорит доктор Рауль Фонсека из Университета Кельна, который изучает процессы, которые произошли во внутренней части Луны в лабораторных экспериментах вместе со своим коллегой доктором Фелипе Лейтцке.

Вероятно, Луна образовалась после гигантского столкновения между планетарным телом размером с Марс и ранней Землей. Со временем Луна разрослась из облака материала, взорванного на орбиту Земли. Новорожденная Луна была покрыта океаном магмы, который образовывал различные типы камней при охлаждении.

«Эти камни сохранили информацию о формировании Луны и их до сих пор можно найти на лунной поверхности», - говорит доктор Максвелл Тименс, бывший исследователь Кельнского университета и ведущий автор исследования.

Д-р Питер Спрунг, соавтор исследования, добавляет: «Такие наблюдения больше не возможны на Земле, поскольку наша планета была геологически активной во времени. Таким образом, Луна предоставляет уникальную возможность для изучения эволюции планет».

В своем исследовании кельнские ученые использовали связь между редкими элементами гафнием, ураном и вольфрамом. Изучение этих элементов на Луне особенно важно, поскольку они представляют собой естественные радиоактивные часы изотопа гафния-182, распадающегося на вольфрам-182. Этот радиоактивный распад продолжался только в течение первых 70 миллионов лет Солнечной системы.

Объединяя информацию о гафнии и вольфраме, измеренную в образцах Аполлона, с информацией из лабораторных экспериментов , исследование обнаруживает, что Луна начала затвердевать уже через 50 миллионов лет после образования солнечной системы.

Максвелл Тименс заключает: «Первые шаги человечества по иному миру ровно 50 лет назад дали образцы, которые позволили нам понять время и эволюцию Луны. Поскольку формирование Луны было последним крупным планетарным событием после образования Земли, возраст Луны обеспечивает минимальный возраст для Земли».