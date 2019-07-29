В Крыму ответили на предложение Киева по введению санкций за Крымский мост

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара ответил на предложение Украины касательно введения санкций против зарубежных компаний, которые помогали строить Крымский мост.

По мнению депутата, подобные действия приведут к тому, что российский статус Крыма только укрепится. Также Ганжара добавил, что инициатива Киева показывает, что Украина до сих пор старается хоть как-то повлиять на ситуацию в Крыме, пишет «Газета. Ru».