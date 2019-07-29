На Украине хотят ввести санкции за Крымский мост

Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич предложил ввести санкции в отношении всех международных компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

Он считает, что это предложение заслуживает особого внимания и, возможно, придется внести некоторые изменения в законодательство Украины, так как компании следует привлечь к ответственности за невыполнение ограничительных мер. Кориневич добавил, что таким образом Киев даст понять Западу, что подобные действия без ответа не останутся.

Ранее стало известно, что на рассмотрение СНБО правительством Украины буде внесено предложение по расширению антироссийского санкционного перечня, пишет «Газета. Ru».