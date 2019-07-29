AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины

В России интернет-гипермаркет AliExpress решил запустить программу по сотрудничеству с малым и средним бизнесом. Согласно этой программе компания будет поставлять розничным сетям товары, которые пользуются наибольшим спросом.

Сейчас проводится тестирование этой программы: новый интернет-магазин предложил заказывать ассортимент у AliExpress на особых условиях. На пробном этапе маркетплейс сможет закупать только сезонную продукцию, различные аксессуары, одежду, а также товары для дома и сада.

Отмечается, что первыми клиентами новой программы интернет-гипермаркета AliExpress стали несколько сетей Краснодарского края и Свердловской области, однако переговоры идут и с другими регионами России, сообщает «Российская газета».