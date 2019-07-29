Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской деревне

Самолеты международной коалиции, возглавляемой США, ударили по сирийской деревне Аль-Зер (восток провинции Дейр-эз-Зор), передает РИА Новости со ссылкой на САНА. По словам собеседника агентства, в результате удара погибло несколько мирных жителей. Их число, а также число раненых уточняется.

Примечательно, что коалиция периодически совершает атаки на сирийскую провинцию. Так, последний раз крупнейшие разрушаемые удары наносились в январе и феврале. В тот раз речь шла о гибели нескольких десятков людей. Со своей стороны МИД Сирии направил в ООН послания, в которых звучат требования принять соответствующие меры.