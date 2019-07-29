В Москву придет холод до плюс пяти градусов

К середине текущей недели в российскую столицу придет резкое похолодание с температурой ниже плюс пяти градусов, передает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос». Сегодня, 29 июля, температура воздуха, как сообщают метеорологи, будет составлять максимум +18 градусов. По словам представителя центра, в эти дни Москва ожидает антитемпературный рекорд: самый холодный день для этой даты. В ночное время суток ожидается +4 – 9 градусов.