Интервью Владимира Путина каналу Fox News номинировали на премию Emmy

О президенте России Владимире Путине заговорят на Emmy. Как пишет ТАСС, интервью с участием российского лидера было номинировано на эту американскую телепремию в номинации «Интервью в прямом эфире». Само событие называют эквивалентом «Оскара».

Речь идет об интервью, которое Путин дал журналисту ТК Fox News Крису Уоллесу осле саммита с Дональдом Трампом в Хельсинки. В данной номинации шесть претендентов, список которых был обнародован на официальном сайте премии. Для самого телеканала Fox News это стало дебютной премией.