«Северный поток-2» раньше срока восстановил работу

На три дня раньше намеченного срока газопровод «Северный поток-2» восстановил поставку российского газа. В силу проведения плановых технологических работ, транспортировка топлива через газопровод должна была быть временно остановлена на период с 16 по 30 июля.

Однако, после приостановки работы системы трубопроводов, поставка газа возобновилась с 27 июля. По словам экспертов, теперь газопровод «Северный поток-2» может функционировать на полной мощности, что позволит выполнить все поставленные задачи, передает «Газета. ru».