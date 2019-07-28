Вузы в регионах могут стать совершенно бесплатными

В Государственной думе предложили сделать высшее образование в России бесплатным для тех регионов, которые находятся по соседству с другими странами. Подчеркивается, что с таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

По его мнению, если обучение в вузах станет совершенно бесплатным, то этот факт сделает российские высшие учебные заведения более привлекательными для студентов, проживающих в приграничных территориях. Также Чернышов предложил увеличить в подобных вузах квоты для иностранцев, говорящих на русском языке. Он предположил, что эти меры будут способствовать тому, что студенты этих высших учебных заведений останутся работать в отдаленных территориях России, пишет «Газета. ru».