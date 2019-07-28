Егорова оценила уровень разрыва между зажиточными и бедными жителями России

Елена Егорова, которая сейчас занимает должность завлаборатории количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова, оценила уровень разрыва между состоятельными и бедными жителями России.

Согласно ее данным, с 2000 года разрыв между зажиточными и бедными россиянами понизился с 34 до 13 раз. Егорова напомнила, что уже в 2005 году разрыв между показателями заработной платы высокооплачиваемых и низкооплачиваемых должностей понизился до 25 раз. Также, по ее словам, тенденция к уменьшению разницы между богатыми и бедными до сих пор остается.

Егорова считает, что на такие показатели сильно повлияло снижение числа работников, получающих заработную плату ниже прожиточного минимума, установленного в России, сообщает «Газета. ru».