"Азов" будет выведен из Донбасса

Согласно информации, поступившей от замначальника Народной милиции самопровозглашённой ДНР Эдуарда Басурина, руководство Операции объединенных сил (ООС) Украины собирается вывести из зоны боевых действий на Донбассе батальон "Азов". Решение руководства ООС доведено до сведения глав МВД Украины и Нацгвардии — Арсена Авакова и Николая Балана, которые должны согласовать принятую инициативу.

Известно, что руководство ООС решило вывести с переднего края боевых действий подразделения "Азова", так как не удается добиться от его бойцов согласования действий по вопросу применения оружия, пишет RT.