Путин спустился на дно Финского залива почтить память погибших подводников

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии установки памятной таблички на месте гибели затонувшей во время Великой Отечественной войны подлодки Щ-308 "Семга", организованной экспедицией "Поклон кораблям великой Победы" и ее руководителем Константином Богдановым.

Известно, что глава государства спустился на батискафе на дно Финского залива, в том месте где затонула подлодка. В его присутствии водолазы установили памятную табличку, после чего почтили память погибших моряков минутой молчания. Аппарате C-Explorer 3, в котором находился президент, погрузился на глубину порядка 50 м, а само погружение продлилось около часа.

Это не первое погружение Владимира Путина. Впервые, президент совершил погружение с аквалангом и на батискафе на озере Байкал в 2009 году в рамках экспедиции "Миры на Байкале". В 2011 году Путин осмотрел древнегреческий город Фанагория, погрузившись с аквалангом на дно Таманского залива, а в 2013 президент осмотрел на батискафе фрегат "Олег", затонувший в Финском заливе в XIX веке. Также, глава государства принимал участие в экспедиции Русского географического общества в Крыму. Президент опустился на батискафе на глубину порядка 80 м, чтобы осмотреть останки кораблей IX-X века, пишет ТАСС.