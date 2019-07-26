Борис Джонсон собирается завести собаку на Даунинг-стрит

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который славится своим эксцентричным поведением, планирует завести собаку в резиденции на Даунинг-стрит. Свое решение Джонсон обосновал тем, что собака "может составить ему компанию".

Тем не менее, окончательное решение о новом питомце резиденции премьеров еще не принято. Также непонятно, как собака уживется с котом Ларри, который в настоящее время проживает в здании и считается "главным мышеловом" резиденции, пишет РИА Новости.