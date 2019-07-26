Президент подписал законы о выборе работником зарплатного банка

Работник может в любое время сменить зарплатный банк. При этом, согласно новому закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным, сотрудник обязан уведомить работодателя о смене кредитной организации в течение 15 календарных дней с того момента, когда произошла смена зарплатного банка.

Вместе с тем, вторым законом, подписанным президентом, увеличивается степень ответственности работодателя за несоблюдение прав работника и чинимые препятствия для смены банка. Теперь штраф для индивидуальных предпринимателей составит от 1 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей, а юридические лица будут вынуждены заплатить от 30 до 50 тыс. рублей, пишет ТАСС.