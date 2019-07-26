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Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима

26.07.2019 21:49
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Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима

В начале следующего года в Польше пройдут памятные мероприятия, посвященные освобождению нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме бойцами Красной армии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский. По его словам, президенту России Владимиру Путину будет направлено официальное приглашение посетить мероприятия, так как то, что концлагерь был освобожден красноармейцами, является неоспоримым историческим фактом, пишет RT. Памятные мероприятия пройдут 27 января 2020 года в Освенциме.

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