Вторая нитка "Турецкого потока" будет проходить через Болгарию

Министр энергетики России Александр Новак раскрыл подробности строительства второй нитки российского газопровода "Турецкий поток". По его словам, газопровод будет проложен напрямую в Болгарию, а также в Венгрию и Сербию. Об этом министр сообщил в кулуарах заседания российско-турецкой межправительственной комиссии.

Новак подчеркнул, что первая нитка газопровода "Турецкий поток" предназначена для отправки газа турецким потребителям. По второй нитке российский газ будет поставляться в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Каждая нитка будет иметь мощность, равную 15,75 млрд куб. м газа в год, пишет ТАСС.