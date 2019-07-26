ВОЗ: от гепатита умрет 4,5 млн человек к 2030 году

Новое исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показало, что инвестирование 6 млрд долларов США в год на лечение гепатита в 67 странах с низким и средним уровнем дохода позволит предотвратить 4,5 млн преждевременных смертей к 2030 году и более 26 млн смертей в будущем. Это означает сокращение числа новых случаев гепатита на 90% и смертности на 65%.

«Сегодня 80% людей, живущих с гепатитом, не могут получить необходимые им услуги для профилактики, тестирования и лечения заболевания», - сказал генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебреесус. «Мы призываем все страны интегрировать услуги по борьбе с гепатитом в пакеты льгот как часть их пути к всеобщему медицинскому страхованию».

Более 257 млн человек во всем мире инфицированы гепатитом B, и еще 71 млн человек живут с хронической инфекцией гепатита C.

«Мы не верим, что число людей инфицированных гепатитом В будет снижаться. Мы ожидаем, что в 2019 году будет около 250-257 млн человек, зараженных гепатитом В. Для гепатита С мы видим небольшое уменьшится, но это все еще 71 млн человек», - утверждает Гебреесус.

По данным ВОЗ, гепатит является «тихим убийцей», поскольку только каждый десятый человек из каждых 257 млн человек, живущих с гепатитом, официально диагностируется, а из 71 млн человек с хронической инфекцией гепатита С только одна пятая официально диагностируется. При этом только 2 млн человек получают лечение от этого типа заболевания в год.

По оценкам ВОЗ, Пакистан занимает первое место по количеству инфицированных гепатитом (более 10 млн человек). Второе место у Китая, за которым следуют Египет, Соединенные Штаты и Российская Федерация. В каждой из этих стран заражено порядка 3 млн человек, пишет Novinite.