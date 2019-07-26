Лукашенко заявил, что «ни за какие деньги» не прекратит отношения с Россией

Братские узы, которые сложились между Белоруссией и Россией, выдерживают все испытания, и даже «прозрачные намеки» со стороны ЕС и стан Запада. Обе страны, как показывает практика, четко придерживаются своих союзнических позиций. Так, белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем выступил с заявлением, отметив, что Белоруссия никогда не прекратит отношения с Россией. Таким образом, как передает РИА Новости, он ответил латвийскому министру о том, что Рига взволнована фактом более глубоко складывающихся отношений между Минском и Москвой.

Лукашенко заявил, что его страна хочет добрых отношений с Западом и Европой, и США, в частности, и он понимает «что такое ЕС и Америка». Однако, по словам главы Белоруссии, Минск «никогда не станет рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией». Это страна, как он отметил, всегда «подставляла плечо» в трудную минуту.