Британия запретила экспорт подводных аппаратов в Россию

Лондон принял решение о вводе дополнительных мер, направленных на контроль за экспортом подводных аппаратов в Российскую Федерацию. Как информирует RT, информация об этом содержится в новой поправке к указу 2008 года. Ограничения вступают в силу 14 августа.

Речь идет о товарах и технологиях так называемого «двойного предназначения», которые используются в подводных аппаратах. Новые меры, как говорится в официальных документах, запрещают продавать и передавать товары, ПО, а также комплектующие соответствующего профиля, если они «предназначены для России».