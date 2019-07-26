Ушел из жизни актер Малого театра Торопов

Российская культура продолжает терять своих лучших людей. Так, стало известно о том, что народный артист России Анатолий Торопов ушел из жизни на 92-м году жизни, передает РБК со ссылкой на сообщение Малого театра, где он трудился в течение 67 лет. В общей сложности актер сыграл 118 ролей. Почетное звание Народного артиста Торопов получил в 1999 году. Одни из самых известных спектаклей с его участием – «Ревизор», «Веер леди Уиндермиер», «Село Степанчиково и другие. Поклонники кинематографа знают артиста по таким фильмам как: «Хождение по мукам», «Угрюм-река», «Холопы» и так далее.