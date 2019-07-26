Иран запустил баллистическую ракету «Шахаб-3»

Иран продолжает участвовать в гонке вооружений. Так, по информации ТАСС, страна провела испытания баллистической ракеты средней дальности. Как уточняется, ракету «Шахаб-3» запустили в южной части Ирана. Далее снаряд, пролетев примерно 960 километров в направлении севера, рухнул в пустыне неподалеку от Тегерана. Как в мировом сообществе отреагировали на это событие, пока не сообщается. Но не исключено, что в ближайшее время могут последовать заявления.