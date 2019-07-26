В России могут вырасти цены на кондитерские изделия

Исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова рассказала о том, что в ближайшее время возможно произойдет увеличение стоимости кондитерских изделий. Это, по мнению Нестеровой, может произойти из-за повышения НДС для компаний, импортирующих в Россию пальмовое масло, с 10 до 20%. Она отметила, что пальмовое масло, а точнее жиры и спреды, которые из него производят, активно применяются для изготовления различного вида сладостей. Ожидается, что цены на кондитерские изделия увеличатся в среднем до 10%, в зависимости от того, какое количество пальмового масла используется для изготовления продукции, пишет газета Известия.