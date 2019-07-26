Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для "освобождения" Донбасса

Для того, чтобы "освободить" территорию Донбасса, Украина может использовать "хорватский сценарий". Об этом заявил посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко. По его словам, подобный сценарий, предусматривающий ввод на территорию ДНР и ЛНР миротворцев, будет предпочтителен для украинской стороны. Левченко подчеркнул, что это позволит не только провести выборы на Донбассе, но также добиться разоружения ополченцев и "незаконных вооруженных формирований", пишет RT.