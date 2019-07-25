СБУ отпустила экипаж задержанного российского танкера

Украинское издание Cтрана.ua опубликовало сообщение о том, что военнослужащие с арестованного на Украине российского судна Neyma освобождены. При этом, моряков попросили подписать документ, подтверждающий то, что они будут являться на допросы по требованию следователя.

Отметим, что российские военные проходят по делу в статусе свидетелей, благодаря чему, они не обязаны оставаться в Украине и абсолютно свободны в передвижении.

Информацию об освобождении моряков 25 июля подтвердило и посольство России на территории Украины, добавив, что сам танкер под арестом останется в порту Измаила, передает BFM.