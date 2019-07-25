Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

На сайте офиса президента Украины опубликовали информацию о том, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский созвонились по телефону.

Во время беседы Зеленский сообщил, что этим летом собирается прилететь в Америку, на что Трамп пригласил украинского лидера с официальным визитом в Вашингтон. После чего представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер сообщил о необходимости заблаговременного согласования дат, передает Россия РТ.