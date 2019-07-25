Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям
25.07.2019 20:07
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на собрании правительства заявил, что будет выделено 4,3 миллиарда рублей тринадцати регионам для обеспечения социальных доплат к пенсиям. Дополнительные выплаты связаны с максимально низким уровнем прожиточного минимума для пенсионеров, который на сегодняшний день составляет 8846 рублей.
Известно, что выделенные денежные средства будут распределены между 445 тысячами пенсионеров, передает Regnum.
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