"Газпром" вернул себе лидерство по капитализации на Мосбирже

Капитализацию "Газпрома" на торгах Московской биржи 23 июля оценили в 5,17 триллиона рублей, информирует торговая площадка. Из этого следует, что газовая монополия опередила корпорацию Сбербанк, став лидером среди российских компаний. Таким образом, обыкновенные акции "Газпрома" поднялись в цене по данным на 10:53 по московскому времени на 0,58%, до 218,37 рубля за бумагу. Одновременно с этим обыкновенные акции Сбербанка стали дешевле на 0,12%, до 230,08 рубля, а "префы" - на 0,37%, до 201,94 рубля. В итоге капитализация крупнейшего банка России сократилась до 5,16 триллиона рублей.

Напомним, что «Газпром» уступил лидерскую позицию по капитализации Сбербанку 17 июля, в то время как его акции уменьшились на 7% из-за дивидендной отсечки, передает ТАСС