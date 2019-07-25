Избыточный вес может ускорить старение мозга

Новое исследование американских ученых показывает, что лишние килограммы и более широкая линия талии не принесут пользы вашему мозгу. Исследователи добавили, что ожирение ускоряет старение мозга на десять и более лет.

Люди с широкой окружностью талии и более высоким индексом массы тела (ИМТ) чаще имели более тонкую кору головного мозга, состояние, которое ранее было связано со снижением функции мозга.

«Эта связь была сильнее у людей в возрасте до 65 лет, - говорит ведущий исследователь Мишель Каунка, исследователь эпидемиологии в Медицинской школе Университета Майами Миллер. «В целом, это говорит о том, что статус веса, особенно до старшего возраста, связан с меньшим количеством серого вещества в дальнейшей жизни».

В этом исследовании Каунка и ее коллеги измерили ИМТ и талию у почти 1300 человек со средним возрастом 64 года.

ИМТ - это измерение телесного жира на основе роста и веса.

Примерно через шесть лет в среднем участники прошли МРТ-сканирование головного мозга, чтобы измерить толщину коры головного мозга, общий объем мозга и другие факторы.

Около четверти участников имели ИМТ 30 или выше, что считается ожирением, и около половины имели избыточный вес с ИМТ между 25 и 30. У оставшейся четверти ИМТ был ниже 25, что считается нормальным весом.

Результаты показали, что высокий ИМТ был связан с более тонкой корой даже после того, как исследователи ввели поправку на высокое кровяное давление, употребление алкоголя, курение и другие факторы, которые могут влиять на кору.

Исследователи обнаружили, что у людей с избыточным весом корка головного мозга тоньше на 0,1 мм на каждое увеличение ИМТ на единицу, в то время как люди с ожирением теряли толщину коры на 0,2 мм на каждое увеличение ИМТ.

Наличие более широкой талии также было связано с более тонкой корой и, в меньшей степени, как ИМТ, так и окружность талии были связаны с повышенным сокращением общего объема мозга.

По словам Каунки, из-за избыточного веса в предыдущих исследованиях отмечалось плохое здоровье мозга, которое связывало ожирение с повышенным риском развития деменции и снижения функции мозга. Тем не менее, исследователям непонятно, почему избыточный вес может приводить к истончению коры головного мозга.

«Ожирение считается хроническим воспалительным состоянием, поэтому хроническое воспаление может повлиять на здоровье мозга», - говорит Каунка.

Эксперты также не могут сказать, могут ли пожилые люди защитить свой мозг, сбросив несколько килограммов в будущем, пишет UPI.