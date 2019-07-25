Китай стал ввозить в Россию поддержанные авто

Китай будет заниматься поставками в Россию автомобилей, ранее бывших в использовании. Как пишет Газета.ру со ссылкой на China Daily, подержанные транспортные средства также поступают в Камбоджу, Нигерию и Мьянму. По информации Минкоммерции КНР, первая партия в 300 машин поступила в провинцию Гуандун. Сумма всех машин, как сообщается – около $2,5 млн. Поставлять автомобили за пределы Китая будут только 10 регионов – их список был определен еще в мае.